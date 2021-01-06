ائتلاف النصر يصدر بياناً بشأن 'عدم اعتراف' كردستان بعيد الجيش

بغداد - ياسين صفوان - اصدر ائتلاف النصر، الاربعاء، بياناً بشأن "عدم اعتراف" اقليم كردستان بعيد الجيش العراقي، مطالباً سلطات الاقليم بإعادة النظر بسلوكها مع الدولة الإتحادية.

وقال الائتلاف في بيان لها تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يرفض ائتلاف النصر وبشدة خطوة سلطات إقليم كردستان بعدم الاعتراف بتاريخ 6 كانون الثاني كعيد للجيش العراقي الباسل، ويعتبر إعلانه بعدم الاعتراف بهذا اليوم إساءة للجيش العراقي كونه جيشاً وطنياً اتحادياً، والإقليم برمته هو جزء من الدولة العراقية ومن سلطاتها ومؤسساتها وسيادتها".

ودعا الائتلاف الى "إيقاف هذا السلوك المخالف للدستور ولمقتضيات النظام الفدرالي"، مطالباً سلطات إقليم كردستان بـ"إعادة النظر بسلوكها السياسي والإداري مع الدولة الإتحادية، تاسيساً للوحدة والتعايش والسيادة الوطنية التي هي بصالح جميع أبناء العراق على تنوعهم الديني والقومي والمذهبي".