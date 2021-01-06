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ميمي مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-06 | 12:47

ميمي مرشح لجائزة أفضل لاعب شاب في آسيا

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اصدر الاتحاد الاسيوي بكرة القدم، استفتاءً لاختيار افضل لاعب شاب في القارة الصفراء خلال عام 2020.
ويقوم الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بإطلاق جوائز خيارات الجمهور لعام 2020، والتي تنظم على أربع فئات، وبحيث تشكل أصوات الجماهير نسبة 60% من التصويت، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية يوم 24 كانون الثاني.

وتواجد نجم المنتخب الوطني العراقي مهند علي "ميمي" ضمن قائمة الافضل، حيث كتب الاسيوي عن ميمي: "انتقل النجم العراقي الصاعد مهند علي من العراق إلى قطر ثم إلى البرتغال، وعاد بعد ذلك ليلعب مع نادي السيلية، حيث واصل التألق من خلال 7 أهداف في 12 مباراة مع نادي السيلية خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2020".

واضاف ان "مهند علي سجل في المباراة التي فاز فيها منتخب العراق على أوزبكستان 2-1 خلال شهر تشرين الثاني، ليرفع رصيده إلى 15 هدف دولي في 30 مباراة.


وضمت القائمة ايضاً كل من: الكوري الجنوبي وون دو-جاي والاوزبكي بوبير عبدالخالقوف والياباني كاورو ميتوما والسعودي عبدالله الحمدان والياباني تاكيهيرو تومياسو والايراني مهدي قائدي والياباني تاكيفوسا كوبو والاردني موسى التعمري والتايلندي جاروينساك وونغورن والقطري محمد وعد والاسترالي رايلي ماكغري والاوزبكي عزيزجون غانييف والايراني مهدي عبدي قارا والسعودي عبدالرحمن غريب والكوري لي كانغ-اين والماليزي صفاوي رشيد والكوري سونغ مين-كيو والاماراتي زايد العامري والاوزبكي جاسور ياخشيبويف.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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