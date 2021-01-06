انت الان تتابع خبر أبرزها تأسيس الجيش العراقي.. تعرفوا إلى أحداث تاريخ اليوم! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1921 - تأسيس الجيش العراقي. 1950 - المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان. 1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن 1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري



1993 - الأمم المتحدة تخلق منطقة حظر طيران في العراق 1993 - الأمم المتحدة تخلق منطقة حظر طيران في العراق 2016 - كوريا الشمالية تعلن أنها تمكنت من إجزاء اختبار قنبلة هيدروجينية. 2018 - مصرع 32 على الأقل وإصابة العشرات في حادثة تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية.