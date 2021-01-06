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أبرزها تأسيس الجيش العراقي.. تعرفوا إلى أحداث تاريخ اليوم!

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بغداد - ياسين صفوان - 1921 - تأسيس الجيش العراقي.

1950 - المملكة المتحدة تعترف بجمهورية الصين الشعبية كممثل وحيد للشعب الصيني وتسحب اعترافها بتايوان.

1964 - إصدار الدستور المؤقت لليمن

1992 - هروب الرئيس الجورجي زفياد جامساخورديا إثر انقلاب عسكري


1993 - الأمم المتحدة تخلق منطقة حظر طيران في العراق

2016 - كوريا الشمالية تعلن أنها تمكنت من إجزاء اختبار قنبلة هيدروجينية.

2018 - مصرع 32 على الأقل وإصابة العشرات في حادثة تصادم ناقلة نفط إيرانية مع سفينة شحن صينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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