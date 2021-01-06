انت الان تتابع خبر الأسواق العراقية تشهد انخفاضاً طفيفاً بأسعار الدولار والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية فيما استقرت في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء(6 كانون الثاني 2021).
وسجلت بورصة الكفاح 143.850 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس الثلاثاء في بورصة الكفاح 143.900 دينار لكل 100 دولار.
اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت، حيث كان سعر البيع: 145.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 143.000 دينار لكل 100 دولار.