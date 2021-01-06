الأسواق العراقية تشهد انخفاضاً طفيفاً بأسعار الدولار

اما اسعار الصرف في الاسواق المحلية فقد استقرت، حيث كان سعر البيع: 145.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء: 143.000 دينار لكل 100 دولار.

وسجلت بورصة الكفاح 143.850 دينار مقابل 100 دولار أميركي، فيما سجلت أسعار الصرف ليوم أمس الثلاثاء في بورصة الكفاح 143.900 دينار لكل 100 دولار.

بغداد - ياسين صفوان - انخفضت أسعار صرف الدولار في أسواق البورصة الرئيسية فيما استقرت في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء(6 كانون الثاني 2021).

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع