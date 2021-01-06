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مصرف حكومي يطلق رواتب الحماية الاجتماعية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن توزيع رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية في عموم العراق.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني".

واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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