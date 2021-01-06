مصرف حكومي يطلق رواتب الحماية الاجتماعية

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء لشهر كانون الثاني".

واضاف ان "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب استلام راتبه من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من مكاتب الصرف الخاصة او في أي مكان يتواجد فيه".