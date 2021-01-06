انت الان تتابع خبر سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 41 دولة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت المنظمة إلى أن، الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 كانون الثاني.
بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.
وفي منتصف كانون الأول، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.
وذكرت المنظمة، أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".
بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.
وفي منتصف كانون الأول، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.
كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.