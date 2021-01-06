سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 41 دولة

وأشارت المنظمة إلى أن، الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 كانون الثاني.

وذكرت المنظمة، أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.



وفي منتصف كانون الأول، انتشر خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

كما ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.