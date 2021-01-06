انت الان تتابع خبر خام برنت فوق 54 دولارا للمرة الأولى منذ 26 شباط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصلت قيمة العقود الآجلة لبيع النفط من ماركة برنت، لشهر آذار من هذا العام، في البورصة إلى 54.02 دولار للبرميل، وذلك وفقا لبيانات منصات البيع في 05:27 بتوقيت موسكو.