'الـPKK غيروا مقراتهم وملابسهم فقط'.. هذا ما حصل بعد تطبيق اتفاق سنجار

بغداد - ياسين صفوان - كشف قائممقام قضاء سنجار محما خليل، الثلاثاء، عن تغييرات شكلية بعد الإعلان عن اتفاق سنجار التاريخي.

ونقلت سبوتنك عن خليل قوله ان "اتفاق سنجار التاريخي، مرحب به ونتمنى تطبيقه بصورة صحيحة"، مبينا ان "تطبيقه حتى الآن بصورة شكلية ولازال عناصر حزب العمال الكردستاني يتواجدون في سنجار، وقاموا بتغيير مقراتهم وملابسهم فقط".

وطالب خليل "بإخراج هذه القوات غير العراقية غير المسموح بها دستوريا والتي يمنع الدستور تواجدها في الأرضي العراقية إلا وفق اتفاقيات"، مشيرا الى ان "عدد الايزيديين النازحين الذين عادوا إلى مناطقهم في قضاء سنجار، غربي الموصل، حتى الآن يمثلون أقل من 20 %، بحدود 18%".

وأرجع قائممقام قضاء سنجار، أسباب عدم عودة جميع النازحين إلى سنجار، "لتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني والخلافات السياسية وقلة الخدمات وعدم استطاعة الإدارة من أداء مهامها بسبب تدخلات العمال الكردستاني والحشد الشعبي".