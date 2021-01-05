انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر من السيدة فيروز تنعي فيه الياس الرحباني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة". ولقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.



وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا ، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.