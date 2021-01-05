انت الان تتابع خبر فيديو مؤثر من السيدة فيروز تنعي فيه الياس الرحباني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ونشرت فيروز، الفيديو، الذي يظهر فيه لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".
ولقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.
وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
ولقى المنشور تفاعلا كبيراً من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين بدورهم كتبوا عبارات رثاء تتحدث عن الراحل.
وتوفي الرحباني بعد أيام من دخوله المستشفى بسبب تبعات إصابته بفيروس كورونا، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وكتبت نوال الزغبي، في تغريدة "إلياس الرحباني رمز من رموز لبنان الجميل. غيابه يشكل خسارة أحد أبرز المبدعين وخاتمة الرحابنة الكبار".
ونعت الفنانة السورية أصالة، الراحل الرحباني، واصفة إياه بالفنان الكبير والطيب، قائلا إنه كان حنونا مع الجميع.
وقال المطرب اللبناني، راغب علامة، في رحيل الرحباني "يا لفقدانك يا صديقي يا إلياس الرحباني، برحيلك رحلت قطعة رومانسية كبيرة من بلدنا الجريح".
ووصف علامة وفاة الرحباني بضياع عمود من أعمدة بعلبك، كما ذهبت "الروح الجميلة التي تجسدت بكلماتك وجملك الموسيقية السهلة لدرجة الصعوبة".