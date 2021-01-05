الموت يغيب الشاعر العراقي ألفريد سمعان

بغداد - ياسين صفوان - غيب الموت الشاعر ألفريد سمعان، الذي توفي اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 93 عاما.

وجاء في بيان للاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، تلقت الخليج 365، نسخة منه، "ينعى الاتحاد العام للأدباء والكتّاب في العراق، الشاعر القدير ألفريد سمعان، الذي توفي اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، بعد مسيرة حافلة بالإبداع والمنجزات".



يذكر ان ألفريد سمعان تولد نينوى (1928) وهو شاعر قدير وكاتب مسرحي وحقوقي تخرج من كلية الحقوق عام 1961 وحصل على دبلوم عال في التخطيط من معهد الأمم المتحدة في دمشق سنة 1971 وأصدر أكثر من عشرين مجموعة شعرية، وقصصاً ومسرحيات".