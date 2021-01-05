احذري هذا الأكسسوار في الشتاء... قد يصيب بشرتك بالبثور!

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال والموضة أن ألياف الشال، سواء كان من صوف سميك أو قماش خفيف، تتراكم فيها مع مرور الوقت بقايا المكياج والعرق والعوادم.

ومع ملامسة الشال للبشرة تتسبب هذه الأوساخ في تلوثها وتؤدي إلى تهيجها وانسداد مسامها، ومن ثم ظهور البثور.



ولمواجهة هذه المشكلة يجب غسل الشال بعد ارتدائه مرتين، للحيلولة دون تراكم الأوساخ في أليافه.