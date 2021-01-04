الاتحادات الرياضية تصوت على تشكيل اللجنة الثلاثية لقيادة المرحلة واجراء انتخابات الاولمبية

عقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اجتماعاً مع عدد من الاتحادات الرياضية لرسم خارطة العمل في اللجنة الاولمبية العراقية.

وخلال الاجتماع، صوتت الاتحادات الرياضية بالاجماع على اللجنة الثلاثية التي ستقود المرحلة الانتقالية واجراء انتخابات اللجنة الاولمبية. وتألفت اللجنة الثلاثية من: قاسم الخاكاني عميد كلية التربية الرياضة بجامعة بغداد وازاد حسن قادر استاذ بكلية التربية الرياضة بجامعة صلاح الدين واكرم نعيم عطوان مدير عام بوزارة الشباب.