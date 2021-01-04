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السعودية وقطر تتفقان على فتح الحدود اعتباراً من مساء اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح، الاتفاق على فتح كامل الحدود بين السعودية وقطر اعتباراً من مساء اليوم.
وقال الصباح، إن "أمير الكويت أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر وولي العهد السعودي من أجل توقيع بيان قمة العلا"، بحسب قناة "الجزيرة".

وأضاف، أنه "تم الاتفاق على فتح كامل الحدود بين قطر والسعودية بدءا من مساء اليوم"، مشيراً إلى "الاتفاق على معالجة كافة المواضيع ذات الصلة".

 

من جانبه، قال إن "قمة ستوحد صفوف الخليج".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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