الكاظمي يصدر اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية

واضاف انه "اصدر ايضا امرا ديوانيا بترقيه ضباط وزارة الداخلية مستحقي الترقية لجدول ٩ كانون الثاني، كما اصدر امرا ديوانيا بترقيه ضباط هيئة المنافذ الحدودية مستحقي الترقية لجدول ٦ كانون الثاني".

وقال البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "الكاظمي اصدر امرا ديوانيا بترقيه ضباط جهاز مكافحة الارهاب مستحقي الترقية لجدول ٦ كانون الثاني".

اعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاثنين، عن اصدار القائد العام مصطفى الكاظمي اوامر بشأن ضباط مكافحة الارهاب والداخلية والمنافذ الحدودية.

محمد يوسف

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