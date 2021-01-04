الدفاع النيابية تدعو الى عدم المساس بمخصصات هذه الشريحة

دعا نائب رئيس لجنة الامن والدفاع البرلمانية نايف الشمري، الاثنين، الى عدم المساس بتخصيصات منتسبي القوات الامنية والعسكرية ضمن موازنة العام 2021 تقديرا لتضحياتهم التي قدموها خلال الحرب ضد الارهاب وداعش.

وقال الشمري في حديث لـ الخليج 365، "اننا بالوقت الذي نهنأ فيه قواتنا المسلحة وجيشنا العراقي بكافة صنوفه في عيدهم الاغر، فأننا نؤكد على اهمية عدم المساس بمخصصات القوات الامنية والعسكرية وان يتم تكريمهم بدل ذلك تخليدا وتثمينا للتضحيات التي قدموها في الحرب ضد الارهاب".

واكد الشمري ان "قواتنا المسلحة اعطت المثال الواضح على التضحية ونكران الذات في حرب شهد لها الجميع وتكللت بالانتصار على اعتى هجمة ارهابية عرفها التأريخ"، مشيرا الى انه من الاولى توزيع قطع اراضي وحوافز اضافية للقوات المسلحة وليس العكس بغية ايصال رسالة لهم بان العراق لم ينكر تضحياتهم، خاصة ان المعركة مع جيوب التنظيمات الارهابية ما زالت مستمرة والتحديات التي تواجه البلد ما زالت كبيرة في ظل التصعيد والازمات الاقليمية امنيا وسياسيا".