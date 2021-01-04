مصرع منتسب واصابة اخر بانقلاب عجلة اطفاء جنوب بغداد

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، عن مصرع منتسب واصابة اخر نتيجة انقلاب عجلة اطفاء جنوب بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "قدمت شهيدا واصيب اخر من منتسبيها بعد انقلاب عجلة اطفاء في مشروع بزل في ناحية الرشيد جنوب بغداد عصر هذا اليوم الاثنين".

واضافت ان "تخسفا بطرف مجسر الرابط بين جانبي مشروع بزل ادى الى انقلاب العجلة المحملة بمواد تعقيم والتعفير مكلفة بواجب تعقيم المدارس عند ناحية الرشيد وضمن الحملة التي اطلقتها مؤخرا مديرية الدفاع المدني بعنوان( طلبتنا مستقبلنا) للحد من انتشار فايروس كورونا وضمان إستمرار العام الدراسي الحالي".

وتابعت انه "تم نقل المنتسب المصاب الى مستشفى المحمودية و اخراج جثة المنتسب الشهيد وتسليمها الى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية".