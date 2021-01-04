مدرب يطلق مبادرة انسانية لإعانة ذوي نجوم الكرة من ضحايا كورونا

2021-01-04 | 08:25
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اطلق مدرب فريق كرة القدم بنادي الكهرباء عباس عطية، مبادرة انسانية لإعانة ذوي نجوم الكرة من ضحايا فيروس كورونا.
وخسر العراق عدة نجوم في العام الماضي بسبب مضاعفات اصابتهم بفيروس كورونا المستجد أبرزهم: احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي وكريم سلمان.
وقال عطية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "خسرنا في السنة الماضية اصدقاء كثيرين والبكاء والحزن عليهم لا يكفي".
وأضاف "اقترح ان يتم استقطاع 5% من عقود مدربي النخبة للتبرع بها لذويهم وانا اول المتبرعين".
وقال عطية في تدوينة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "خسرنا في السنة الماضية اصدقاء كثيرين والبكاء والحزن عليهم لا يكفي".
وأضاف "اقترح ان يتم استقطاع 5% من عقود مدربي النخبة للتبرع بها لذويهم وانا اول المتبرعين".
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