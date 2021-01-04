انتخاب بيلوسي رئيسة لمجلس النواب الأمريكي لولاية جديدة

فازت رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي بولاية ثانية على الجمهوري كيفين مكارثي. وأفادت وكالة "روسيا اليوم" الروسية، بأن بيلوسي نالت 216 صوتا، بينما حاز مكارثي على 209.

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