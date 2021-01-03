انتحار فتاة في ذي قار في ثالث حادث خلال اسبوع

افاد مصدر امني، الاحد، بانتحار فتاة داخل منزلها في ذي قار.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "فتاة اقدمت على الانتحار قبل قليل بشنق نفسها داخل منزلها شمالي الناصرية".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا في ملابساته".

ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعه خلال اسبوع منذ بداية العام الحالي.