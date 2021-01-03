رسمياً.. راضي شنيشل مدرباً للزوراء

رياضة 2021-01-03 | 18:43 1,377 مشاهدة اعلن نادي الزوراء الرياضي، الاحد، تعاقده مع المدرب راضي شنيشل، لتدريب فريق كرة القدم.

وذكر النادي في بيان ان "ادارة نادي الزوراء سمت الكابتن راضي شنيشل مدرباً لفريقها الكروي". واضاف ان "شنيشل يساعده حيدر عبد الامير وحسام فوزي وصالح حميد مدرباً للحراس ونصير عبد الامير مدرباً للياقة وعبد الامير ناجي محللاً فنياً". المحرر: محمد خليل » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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