مقتل تاجر مخدرات اثناء تنفيذ امر القبض عليه في ميسان

افاد مصدر امني، الاحد، بمقتل تاجر مخدرات اثناء تنفيذ امر القبض عليه في محافظة ميسان. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "تاجر مخدرات في ميسان قام اثناء تنفيذ امر القاء القبض عليه باطلاق النار على القوة الامنية وتم الرد عليه واصابته واثناء نقله الى المشفى فارق الحياة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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