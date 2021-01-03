الصميدعي يهاجم الحلبوسي خلال تجمع في ساحة التحرير

هاجم مفتي اهل السنة في العراق مهدي الصميدعي، الاحد، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. وجاء حديث الصميدعي في كلمة له خلال تجمع اقيم اليوم الاحد في ساحة التحرير وسط بغداد، على هامش تظاهرات كبيرة بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني. الفيديو المرفق يتضمن حديث الصميدعي:



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