دعا النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاحد، وزير الاتصالات الى تقديم استقالته، فيما هدد باستجوابه خلاف ذلك.
وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الاتصالات وعد الشعب العراقي وعن لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة انه سيقدم استقالته في حال لم يفعل الجيل الرابع 4G الى العراق قبل مطلع عام ٢٠٢١".
واضاف "نحن الان في هذا العام ولم يتم تفعيل هذا النظام بالتالي فعليه الاستقالة افضل له من البقاء في منصبه لان وعد الحر دين"، مشددا على انه "بحال لم يستقيل سنجمع تواقيع لاستجوابه".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو وزير الاتصالات الى الاستقالة ويهدد باستجوابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.