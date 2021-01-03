نائب يدعو وزير الاتصالات الى الاستقالة ويهدد باستجوابه

دعا النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي المحمداوي، الاحد، وزير الاتصالات الى تقديم استقالته، فيما هدد باستجوابه خلاف ذلك.



وقال المحمداوي في حديث لـ الخليج 365، إن "وزير الاتصالات وعد الشعب العراقي وعن لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة انه سيقدم استقالته في حال لم يفعل الجيل الرابع 4G الى العراق قبل مطلع عام ٢٠٢١".

واضاف "نحن الان في هذا العام ولم يتم تفعيل هذا النظام بالتالي فعليه الاستقالة افضل له من البقاء في منصبه لان وعد الحر دين"، مشددا على انه "بحال لم يستقيل سنجمع تواقيع لاستجوابه".