الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان، :"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود".



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