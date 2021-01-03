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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أحد الأمراء

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أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد، وفاة الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان، :"انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن سعد الأول بن عبد الرحمن آل سعود".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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