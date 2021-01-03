اقدم متظاهرون في الناصرية، الاحد، على احراق الاطارات قرب جسر نبي الله ابراهيم في الناصرية.
وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهرين اقدموا مساء اليوم على احراق الاطارات قرب جسر نبي الله ابراهيم في الناصرية، للمطالبة باقالة المحافظ.
واضاف ان "قوات مكافحة الشغب اعتقلت خمسة من منهم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
كانت هذه تفاصيل خبر للمطالبة باقالة محافظ ذي قار.. متظاهرون يحرقون الاطارات في الناصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.