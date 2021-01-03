للمطالبة باقالة محافظ ذي قار.. متظاهرون يحرقون الاطارات في الناصرية

اقدم متظاهرون في الناصرية، الاحد، على احراق الاطارات قرب جسر نبي الله ابراهيم في الناصرية.

وقال مراسل الخليج 365، ان متظاهرين اقدموا مساء اليوم على احراق الاطارات قرب جسر نبي الله ابراهيم في الناصرية، للمطالبة باقالة المحافظ.

واضاف ان "قوات مكافحة الشغب اعتقلت خمسة من منهم، دون ذكر المزيد من التفاصيل.