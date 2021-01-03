توضيح من شرطة البصرة بخصوص اشاعات اختطاف شقيق متظاهر

اصدرت قيادة شرطة البصرة، الاحد، توضيحا بخصوص اشاعات اختطاف شقيق متظاهر في المحافظة، فيما اشارت الى ان ما نشر حول ذلك كذب وغير دقيق.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الشاب شقيق المتظاهر جبار تعرض الى حادث مروري في جسر القبلة حيث كان يستقل دراجة نارية نوع (ستوتة) في مركز مدينة البصرة واثناء حصول الحادث المروري المذكور قامت بعض افراد شرطة المرور بنقل الشاب الى احدى المستشفيات القريبة من مكان الحادث لاسعافه".

واضافت "بخصوص ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بقضية اختطاف اخ المتظاهر جبار هو خبر كاذب وغير دقيق"، محذرة "ابناء الشعب العراقي و البصري من صفحات التواصل الاجتماعي الوهمية التي تنشر الرعب من خلال نشر اشاعات الغرض منها زعزعة الوضع الامني واشغال المواطن بانباء كاذبة".