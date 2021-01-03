تغيير تسمية الاتحاد العراقي للسباحة

2021-01-03 | 15:26
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اعلنت الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة، تغيير تسمية الاتحاد الى "الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية".
وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان في بيان ان "الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة، تقرر تغيير اسم الاتحاد الى الاتحاد العراقي للسباحة والالعاب المائية".
واوضح ان "هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد لكون الاتحاد يرعى اربعة العاب هي(السباحة الاولمبية ، السباحة في المياه المفتوحة، الغطس الى الماء ، كرة الماء)".
وتابع "تم مخاطبة الاتحادين الدولي والاسيوي للموافقة على هذا القرار ، وكذلك اعلام الجهات المعنية ذات العلاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية".
واوضح ان "هذا القرار اتخذ خلال اجتماع الهيئة الادارية للاتحاد لكون الاتحاد يرعى اربعة العاب هي(السباحة الاولمبية ، السباحة في المياه المفتوحة، الغطس الى الماء ، كرة الماء)".
وتابع "تم مخاطبة الاتحادين الدولي والاسيوي للموافقة على هذا القرار ، وكذلك اعلام الجهات المعنية ذات العلاقة وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية العراقية".
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