خلال ٧٢ ساعة من إرتكابها.. كشف ملابسات جريمة قتل بشعة في بابل

كشفت قيادة شرطة بابل، الاحد، عن ملابسات جريمة قتل بشعة في المحافظة، خلال ٧٢ ساعة من إرتكابها.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "بإشراف قائد شرطة بابل اللواء علي هلال الشمري ، شُكِّل فريق عمل من قسم الشرطة ومكافحة الإجرام في قضاء المسيب ، بعد جريمة قتل بشعة إرتُكبت بحق شاب صاحب وكالة لبيع الغاز من أهالي القضاء شمالي المحافظة".
واضافت ان "جهود الفريق أثمرت بعد جمع المعلومات وأخذ الموافقات الأصولية ومتابعة حثيثة إمتدت لعدد من المحافظات، بالقبض على الجُناة خلال ٧٢ ساعة من إرتكاب الجريمة"، لافتة الى ان "أحدهم أُلقي القبض عليه بمحافظة الديوانية وهو المتهم الرئيسي بالقضية".
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