المباشرة باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت اليوم في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن القوات الامنية باشرت باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت اليوم في بغداد. وقال المصدر لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية باشرت اليوم، باعادة فتح جميع الطرق التي اغلقت صباح اليوم في بغداد". واضافت ان "الساعات القليلة القادمة ستكون سالكة امام حركة المركبات". يذكر ان القوات الامنية اغلقت صباح اليوم، عددا من الطرق في بغداد لتامين تظاهرات انطلقت في ساحة التحرير وسط العاصمة، في ذكرى اغتيال نائب رئيس هية الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني.

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