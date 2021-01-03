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الصحة تسجل 1974 حالة شفاء من كورونا

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أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 1974 حالة شفاء من فيروس .
وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1974 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فضلاً عن 742 إصابة، بالإضافة إلى خمس حالات وفيات".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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