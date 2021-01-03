الصحة تسجل 1974 حالة شفاء من كورونا



أعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تسجيل 1974 حالة شفاء من فيروس كورونا وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تسجيل 1974 حالة شفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، فضلاً عن 742 إصابة، بالإضافة إلى خمس حالات وفيات".

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