التعليم تعلن قبول 2776 طالباً ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، قبول أكثر من ألفي طالب ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية.
وأضافت، أنه "التزاما بالشروط المعتمدة لتحقيق العدالة فإنها قد راعت أن لا يقل مجموع الطالب المتقدم الى كليات (طب الأسنان، والصيدلة) عن مجموع (540) أي بمعدل (90%) والمتقدم الى كلية الطب العام في جامعة العميد أو جامعة وارث الأنبياء عن (558) أي بمعدل (93%) وأن يكون الطالب من خريجي الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2019-2020 حصرا".
وأكدت الوزارة "حق المتقدمين على قنوات القبول الأخرى التنافس على المنحة المجانية، فإن التعليم العالي والبحث العلمي أعطت مساحة منظورة لبعض الفئات ولاسيما الطلبة من ذوي الشهداء والأيتام الموثقة بياناتهم لدى المؤسسات الرسمية وكذلك الطلبة من ذوي الدخل المحدود ممن لديهم تأييد رسمي من المجالس البلدي أو المسجلين لدى منظومة الرعاية الاجتماعية، وكذلك أبناء المتطوعين في صفوف الحشد الشعبي أو الطالب المتطوع نفسه على أن يعزز ذلك بكتاب من هيأة الحشد الشعبي/ الإدارة المركزية حصراً والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن سكنة القرى والأرياف أو ممن لدى عائلته مصاب بالأمراض المزمنة أو المستعصية"، مثمنة "روح التعاون لدى الجامعات والكليات الأهلية والتنسيق في صياغة مبادرة المنحة المجانية وزيادة مقاعدها الدراسية المدفوعة التكاليف لدعم طلبتنا الأعزاء واستيعاب أعدادهم وتلبية طموحهم العلمي وتحقيق متطلبات خدمة المجتمع".
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