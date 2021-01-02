بحادثين منفصلين.. انتحار شخص ومقتل اخر بسبب منشور على الفيسبوك بذي قار

افاد مصدر امني، السبت، بأن شخصا انتحر شنقا داخل منزله في ذي قار، فيما اشار الى انه تم قتل شخصا اخر بالمحافظة بسبب منشور على الفيسبوك.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل حالة انتحار لشخص تولد 2003 شنقا داخل منزله في العكيكة بالمحافظة".

واضاف المصدر ان "شخصا قتل بطلق ناري أثر مشاجرة بسبب منشور على الفيسبوك في قضاء الشطرة بذي قار".