اخبار العالم / اخبار العراق

انخفاض الوفيات.. الموقف الوبائي في العراق لليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة في العراق لليوم.
وسجلت الوزارة 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كما تماثل 1929 حالة للشفاء من كورونا

وتم تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد

8E76BA35-A218-4964-9257-0F66C43C3DC5-637

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الوفيات.. الموقف الوبائي في العراق لليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا