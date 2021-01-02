اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم. وسجلت الوزارة 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا كما تماثل 1929 حالة للشفاء من كورونا وتم تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات البلاد

كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض الوفيات.. الموقف الوبائي في العراق لليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.