رأسيتان تمنحان النوارس الانتصار الاول في 2021

رياضة 2021-01-02 | 12:43 816 مشاهدة استهل فريق الزوراء عام 2021 بفوز مهم خارج الديار بتغلبه على مضيفه القاسم 2-0، اليوم السبت.

واقيمت المباراة على ملعب الكفل لحساب الاسبوع الثاني عشر من الدوري العراقي الممتاز بكرة القدم. ثنائية النوارس جاءت عن طريق كرتين رأسيتين، من توقيع مهند عبد الرحيم في الدقيقة 64 وعلاء عبد الزهرة في الدقيقة 80.



وبهذا الفوز وصل الزوراء الى النقطة 19 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد القاسم عند النقطة السابعة في قاع الترتيب. وبهذا الفوز وصل الزوراء الى النقطة 19 في المركز الرابع، فيما توقف رصيد القاسم عند النقطة السابعة في قاع الترتيب. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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