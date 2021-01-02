التربية تنشر نتائج الدور الثالث للسادس اعدادي

اعلنت وزارة التربية، الجمعة، عن النتائج النهائية للامتحانات العامة للصف السادس الاعدادي [ العلمي (الاحيائي،التطبيقي) ، الادبي ] / الدور الثالث.

وادناه نتائج السادس اعدادي الدور الثالث للعام الدراسي 2019 - 2020:



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