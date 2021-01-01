وقال المراسل إن أصحاب المولدات الأهلية في محافظة كربلاء قرروا إضرابهم عن تشغيل مولداتهم بسبب التسعيرة الجديدة للخط الذهبي التي قررتها الحكومة المحلية مؤخرا. وأضاف أن أصحاب المولدات ابلغوا المواطنين إنهم سيبقون على الخط العادي فقط، مؤكدا أن جميع المولدات الآن في حالة الاطفاء.

كانت هذه تفاصيل خبر أصحاب المولدات في كربلاء يضربون احتجاجا على تسعيرة الخط الذهبي الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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