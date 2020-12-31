بسبب الاحتفال برأس السنة.. مصرع شخص بطلق ناري طائش في بغداد

اعلن نقيب اطباء بغداد ومدير مستشفى الامام علي (ع) مصطفى باسم السعدي، الخميس، عن مصرع شخص بطلق ناري طائش في بغداد بسبب الاحتفال برأس السنة.
وقال السعدي في حديث لـ الخليج 365، ان "حالة اصابة طلق ناري طائش وصلت قبل قليل الى المستشفى في مدينة الصدر، تزامنا مع الاحتفال براس السنة".
واضاف ان "المصاب توفي بعد ذلك في المستشفى"، ميرا الى انه "تم تسليم الجثة الى ذويه".
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