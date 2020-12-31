قال مستشفى في ولاية ويسكونسن، إن أحد موظفيه، الذي أخرج 57 قارورة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الثلاجة، في وقت سابق من هذا الأسبوع، ما أدى إلى تلف 500 جرعة، تصرف عمدا.
وأكدت الشركة أنها ما زالت تعتقد "أن التطعيم هو طريقنا للخروج من الوباء"، وأضافت "نشعر بخيبة أمل كبيرة لأن تصرفات هذا الفرد ستؤدي إلى تأخير تطعيم أكثر من 500 شخص".
وقال مسؤولو الشركة في البداية إن الموظف في مركز أورورا الطبي في مدينة غرافتون، نسي إعادة القوارير إلى الثلاجة بعد إخراجها، وقد احتوت كل قارورة على 10 جرعات من اللقاح، حسب التقارير المحلية.
وأكدت الشركة أن تصرفات الموظف السابق كانت "انتهاكا لقيمنا الأساسية"، وقد تم إبلاغ السلطات بها لإجراء مزيد من التحقيقات.
وقالت شرطة غرافتون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، وإدارة الغذاء والدواء قد انضما إلى التحقيق في الحادث.
ولم يتضح بعد الدافع وراء إتلاف الموظف اللقاحات، وأعلن متحدث باسم المستشفى إنه سيصدر مزيدًا من التفاصيل حول التحقيقات.
كانت هذه تفاصيل خبر سر 'الجرعات التالفة' من اللقاح.. مستشفى أميركي يعلن مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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