وزير الشباب والرياضة يهنئ العراقيين بحلول العام الجديد 2021

رياضة 2020-12-31 | 18:52 124 مشاهدة قدم وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، التهنئة الى أبناء الشعب العراقي والطائفة المسيحية بمناسبة حلول السنة الميلادية 2021، داعياً الباري عز وجل ان يكون عاماً مليئاً بالخير على العراقيين، ويَعُمَ فيه الأمن والأمان ويرفلوا بالعِزِ، وينعموا بالصحةِ والعافيةِ ويملأ قلوبِهم فرحاً وسرورًا، بتجاوز آثار جائحة كورونا وترسيخ قيم المحبة والتسامح والحوار.



وأضاف ان "التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العراقي البطل والحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية بمختلف مسمياتها كانت المحطةُ الأبرز في تحقيقِ النصرِ على قوى الإرهاب بسواعدهم وتضحياتهم، وإن شاء الله سيكون 2021 عامَ الانتصار والرفاهية والتقدم والإزدهار". وقال الوزير درجال في بيان "ننتهز هذه المناسبة السعيدة لنؤكد فيها أننا في الوقت الذي نعيش فيه تداعيات الجائحة والظروف الإقتصادية الصعبة، لكن هذا لن يثنينا عن تحقيق طموحاتنا واهدافنا التي نسعى إليها، لذا نجدد العهد لكم على المضي قُدماً في مسيرة الإعمار لإكمال المنشآت والمشاريع الرياضية والشبابية وإنجازها في بغداد والمحافظات، فضلاً عن تقديم كل أنواع الدعم للأندية والإتحادات الرياضية ولشباب العراق الذين نُعولُ عليهم في بناء الوطن، من خلال إستثمار طاقاتهم وتحقيق رغباتهم في العيش الرغيد، عبر توفير فرص العمل المناسبة لهم".وأضاف ان "التضحيات الكبيرة التي قدمها الجيش العراقي البطل والحشد الشعبي المقدس والقوات الأمنية بمختلف مسمياتها كانت المحطةُ الأبرز في تحقيقِ النصرِ على قوى الإرهاب بسواعدهم وتضحياتهم، وإن شاء الله سيكون 2021 عامَ الانتصار والرفاهية والتقدم والإزدهار". وختم الوزير درجال بالقول: "أرجو أن يكون العام الجديد عام بركة وأمن وسلام سائلاً المولى عَزً وجَلْ أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ويحفظ العراق من كل سوء ومكروه، ويُعِيدَ هذه المناسبة على بلدنا بالخير والرخاء، ويتحقق في العام الجديد ما يتطلع له شعبنا الأبي من تقدم وازدهار". » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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