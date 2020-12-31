القوات الامنية تغلق تقاطع 'الرواد' غربي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، بغلق تقاطع "الرواد" في المنصور غربي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية تقطع تقاطع "الرواد" في المنصور".

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