خلال 24 ساعة.. تسجيل 555 وفاة بكورونا في إيطاليا

وأوضحت الوزارة أنه جرى أخذ 186004 مسحات للكشف عن المرض خلال اليوم السابق مقابل 169045 في اليوم الذي سبقه.

وبلغ إجمالي الوفيات الرسمية 74159 بكوفيد-19 منذ ظهور الوباء في إيطاليا في 21 فبراير، وهو أعلى عدد في أوروبا وخامس أعلى عدد في العالم.



وقالت وزارة الصحة أن إجمالي الإصابات المسجلة في إيطاليا حتى الآن يبلغ مليونين و107 آلاف حالة.