المرور العامة تلغي الحجز الإلكتروني في خمس محافظات

قررت مديرية المرور العامة، الخميس، الغاء الحجز الإلكتروني في خمس محافظات.

وقالت المرور العامة في بيان لها، إنه "تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الشرطة، مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، يوجه بالغاء الحجز الالكتروني في محافظات (الأنبار، صلاح الدين، ميسان، ذي قار، المثنى)".

وأضاف البيان "مع استمرار الدوام الصباحي والمسائي في مجمعات التسجيل".