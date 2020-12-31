العراق.. تسجيل 333 حالة ومحاولة انتحار خلال 2020

اعلنت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، عن تسجيل 333 حالة ومحاولة انتحار خلال 2020 في العراق، معتبرة هذا العام مأساوياً على العراقيين.
وأضاف أن "عدد الموقوفين والمحكومين في قضايا تعاطي وتجارة المخدرات بلغ (٨٧٧٧) وبلغ عدد الموقوفين والمحكومين بالسجون ومراكز الاحتجاز العراقية (٦٤٣٠٢)"، موضحاً أنه "تم توثيق استشهاد (٥٨١) من المدنيين والعسكريين في احداث تشرين والفترة التي تلتها واصابة (٢٥٣٠٠) من المدنيين والعسكريين في حين بلغت حالات اغتيال واستهداف الناشطين والمدونين (٧٨)".
ولفت الغراوي الى أن "حالات استهداف واغتيال الصحفيين والاعلاميين بلغت (٣٠٠) حالة في عموم محافظات العراق"، مضيفاً أنه "تم تسجيل (٤٩٠٠) حالة في قضايا القتل الجنائي في حين بلغت عدد حالات الطلاق في عامي ٢٠١٩- ٢٠٢٠ (٨٧٨٧١) حالة في عموم محافظات العراق مع تسجيل (٥٩٥٢٩٢) اصابة بفايروس كورونا ووفاة (١٢٨١٣) مصابا بفايروس كورونا، وتم تسجيل اكثر من ١٥ الف حالة عنف اسري".
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