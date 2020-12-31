بالصور.. بشار رسن يخوض الوحدة التدريبية الاولى مع 'الملك' القطراوي

رياضة 2020-12-31 | 17:58 612 مشاهدة خاض نجم المنتخب الوطني بكرة القدم، بشار رسن، حصته التدريبية الاولى مع فريقه الجديد قطر القطري. واعلن النادي في وقت سابق اليوم، تعاقده بشكل رسمي مع اللاعب. واختار رسن الرقم 13 ويمتد عقده مع "الملك" لعامين ونصف. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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