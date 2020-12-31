الداخلية تعلن اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة بينهم من جنسيات آسيوية

اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، عن اعتقال عصابة تتاجر بالمواد المخدرة بينهم من جنسيات آسيوية.



وقالت شؤون الداخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود، تمكنت مفاز مديرية شؤون الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من ثمانية متهمين، بينهم من جنسيات آسيوية يتاجرون بالمواد المخدرة".

وأضافت أن "عملية القبض جاءت بعد ورود معلومات دقيقة وتشكيل فريق عمل مختص ونصب كمين محكم لأفراد العصابة التي كان عدد منها في منطقة الكرادة ببغداد فيما كان العدد الآخر في محافظة البصرة"، مؤكدة "ضبط بحوزتهم كيلو من مادة الحشيشة المخدرة، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اصولياً لإكمال أوراقهم التحقيقية".