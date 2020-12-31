العراق يوقع مع كوريا عقد بناء أكبر ميناء على الخليج

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ايلاف من لندن: طوى العراق الاربعاء 10 سنوات من صعوبات ومشاكل واتهامات بالفساد بتوقيعه الاربعاء على مشروع بناء ميناء الفاو الجنوبي الكبير وهو الاكبر على الخليج العربي والعاشر عالميا بكلفة مليارين ونصف المليار دولار مع شركة كورية لانجازه خلال عامين، وبما سيوفر 15 الف فرصة عمل ويدر على البلاد حوالي 25 مليار دولار سنويا.

وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي إن "مشروع ميناء الفاو الكبير سيتم تنفيذه حسب المواصفات و التصاميم المعتمدة من قبل الشركة الاستشارية الايطالية لافتا الى ان المشروع سيوفر فرص عمل تصل الى 15 الف فرصة.

واوضح ان "قيمة العقد الذي خولت رئاسة مجلس الوزراء وزارة النقل صلاحية التوقيع عليه مع الشركة تبلغ مليارين و625 مليون دولار ويتضمن انشاء 90 رصيفا، خمسون منها مخصصة للحاويات و12 للحمولات السائبة وعدد آخر للارصفة النفطية وبطاقة اجمالية تبلغ مليوني حاوية سنوياً والطاقة القصوى 3 ملايين حاوية .

وبين الفرطوسي ان "المبالغ مؤمنة لتنفيذ المشروع الى منتصف عام 2022 او اكثر من ذلك وبواقع 400 مليار دينار (300 ميون دولار) من قانون الاقتراض الذي اقره مجلس النواب مؤخراً واكثر من 600 مليار (500 مليون دولار) من موازنة عام2021 .

وتنافست على تنفيذ مشروع ميناء الفاو شركتان هما دايو الكورية وسي أم أي سي الصينية، لكن بعد عرض مؤهلاتهما وكفاءتهما للتنفيذ، فقد تم اختيار دايوو لانها "أكفأ واقدر وأسرع على التنفيذ بجميع المواصفات الفنية التي ثبتها المستشار الايطالي لبناء 5 أرصفة بعمق 19.8 متراً لاستقبال ناقلات البضائع الضخمة الحجم وبمبلغ مليارين و625 مليون دولار، كما قالت وزارة النقل العراقية .

الاكبر على الخليج العربي والعاشر عالميا

وميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة وتقدر طاقة الميناء المخطط إنشاؤه 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج العربي والعاشرعلى مستوى العالم، وكان قد وضع حجر الأساس له في الخامس من ابريل عام 2010 وتأخر العمل بتنفيذه لاسباب مالية واتهامات لنافذين برشوات قبل تنفيذه.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير والتلكؤ في اكماله مؤخراً ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي لجان برلمانية وعلى صعيد المسؤولين وجرى انتقاد الحكومات السابقة منذ عام 2003 لما سموه اهمالاً وعدم الجدية في بناء الميناء على خلفية صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشائه لصالح موانئ دول الجوار، بحسب قولهم.

خط سككي لربط العراق بدول الخليج وأوروبا

ولتحسين المواصلات وتنشيط الموانئ، من المقرر أن يتم إلى جانب بناء الميناء مد خط سكك حديد يصل بين منطقة الخليح عبر الأراضي العراقية وشمال أوروبا عبر تركيا ما يضيف إلى هذا المشروع التجاري العالمي أهمية استراتيجية إضافية.

ومن أقسام المشروع الأخرى إنشاء سايلوهات لتخزين الحبوب إلى جانب رافعات عملاقة في الميناء ومدارج لهبوط الطائرات وطريق دولي، إضافة إلى العديد من المصانع ومصادر إنتاج الوقود.

وحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن ميناء الفاو الكبير في حال إكماله وتشغيله بصورة طبيعية سيضيف إلى الخزينة العراقية حوالي 25 مليار دولار سنوياً، اضافة الى عائدات الأعمال الأخرى المرتبطة بالميناء من نقل وطيران ومطارات وقطارات ووقود.

ويبلغ طول كاسر الموج في الميناء 16 كيلومتراً وهو الأطول عالمياً ولهذا دخل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وحسب تصميمه سيكون ميناء الفاو الكبير واحداً من أكبر الموانئ على مستوى العالم وسينقل البضائع من الصين واليابان وجنوب شرق أوروبا إلى العالم عبر العراق وبالعكس.

يذكر ان مجلس الوزراء خول في جلسته 21 من الشهر الحالي وزارة النقل التعاقد مع الشركة الكورية لتنفيذ العمل في بناء مشروع ميناء الفاو الكبير.