هزة أرضية يستيقظ عليها سكان مدينة تركية كبيرة

اعلن مرصد الزلازل التركي، الخميس، أن هزة أرضية بقوة 3.9 على مقياس ريختر استيقظ عليها بعض سكان مدينة ازمير صباح اليوم الخميس.
وقال المرصد أن "الهزة الأرضية كانت قبالة منطقة سفيريهيسار في إزمير وكانت على عمق 10.63 كيلومترا".
من جهته قالت إدارة الكوارث والطوارئ للزلازل (AFAD) في بيان أن "الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03.51 من صباح اليوم الخميس".
ولم تعلن المنظمة عن وقوع أي اضرار من الهزة الأرضية وخاصة أنها نفس المنطقة التي وقع فيها الزلزال العنيف قبل أسابيع.
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