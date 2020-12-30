طالب النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، بالغاء عقد تجهيز مركبات لمجلس النواب والذي تم التعاقد عليها مع وزارة التجارة. وجاء ذلك بحسب الكعبي نظرا للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ولعد الحاجة الى مركبات.

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس البرلمان يطالب بالغاء عقد تجهيز مركبات للمجلس 'وثيقة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.