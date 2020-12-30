العثور على جثة شقيق محافظ اسبق شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بان قوة امنية عثرت على جثة شقيق محافظ اسبق شمالي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة امنية عثرت على جثة منتسب بوزارة الدفاع وهو شقيق محافظ المثنى الاسبق قضى بطلاقات نارية في قضاء التاجي شمالي بغداد".
واضاف المصدر ان "القتيل اختطف قبل اكثر من شهر"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".
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