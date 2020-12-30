الكاظمي يوجه هذه الفئات من قرار منع الدخول للعراق

اعلنت امانة مجلس الوزراء، الاربعاء، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه ثلاث فئات من قرار منع الدخول للعراق.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حيدر مجيد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه باستثناء الوفود الحكومية الرسمية والعاملين في المنظمات الدولية والخبراء العاملين في المشروعات الخدمية، الوافدين من الدول المثبتة في قرار مجلس الوزراء (٣٣١ لسنة ٢٠٢٠) من منع الدخول إلى العراق، على أن يجلبوا فحص ( PCR) خلال (٧٢) ساعة قبل دخولهم إلى العراق، يثبت خلوهم من الإصابة بفايروس (كوفيد _ ١٩)".
واضاف ان "التوجيه شمل قيام القوات الأمنية (وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقيادة عمليات بغداد)، بتأليف فرقاً مشتركة مع ملاكات وزارة الصحة، لمتابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء (٣٣١ لسنة ٢٠٢٠) المتعلق بغلق المرافق الاجتماعية المذكورة في القرار".
وتابع ان "هذا التوجيه جاء بناءً على ما عرضته وزارة الصحة، وما قدمه وزير الصحة من إيجاز، خلال جلسة الاجتماع فيما يخص مستجدات جائحة كورونا".
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